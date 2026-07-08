Doç. Dr. Furkan Kaya'dan zirve analizi: Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda

"Zirve içinde zirveler olan günler yaşıyoruz. Bu anlamda bu zirvenin NATO'nun tarihi bir zirvesi olduğu hem dış basın hem bizler tarafından yorumlanıyor. Yanılmadığımızı da görüyoruz.

Donald Trump'ın bu zirveye katılması zirvenin bir başka önemini de gösterdi. Trump'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı gitmezdim, onunla anlaşıyorum" şeklindeki sözleri ikili görüşmelerde Trump ile Erdoğan arasında farklı bir diyalog olacağını gösterdi. Trump'ın uçağı iner inmez, sayın Cumhurbaşkanı'yla ilk teması önemliydi. Uçağın önünde uzun sohbet ettiler. Şunu söylediğini öğrendik; "Bu uçak yeni uçağım, ilk defa bu uçakla sana geldim." Bu ihtimamı size gösterdim demesi bence çok kıymetliydi.

İkili arasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyonda da ayaküstü bir sohbet oldu. Bugün de ikili görüşmeler devam edecek.

Dün Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşti. Burada hem bir Türk- Amerikan zirvesi gerçekleşti. Özellikle CAATSA yaptırımları, F35 meselesi, KAAN motorları hadisesi oldukça önemli. Trump'ın bu konularda yol alacağını görüyoruz. Bir yandan Trump'a ciddi bir baskı var; özellikle Türkiye ile anlaşmaması noktasında. Hem ABD'deki Yahudi lobisi hem Rum lobisi baskı yapıyor.

Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda diyebiliriz. Geçmişte görmüş olduğumuz her bahar döneminin ardından gelen kış dosyalarının yaşanmaması için; mutlaka kurumsal müttefiklik ilişkileri kapsamında yeni bir döneme başlanması gerekiyor. Donald Trump da bunu görüyor. Özellikle NATO nezdinde Güney Doğu Asya politikası bakımından Türkiye'nin önemi ve jeopolitik konumun sağlayacağı katkı çok değerli.

Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında bir liderler diplomasisi sürmeye devam edecek, ilişkilerde yeni bir dönem başlayacak. CAATSA yaptırımlarının kalkmasından sonra da artık Türkiye hem NATO hem bölgesi için barış üreten ama savunma sanayii kapasitesiyle barışa hizmet eden bir ülke olduğunu göstermiş olacak."

Kaynak: Haberler.com