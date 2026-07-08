40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan bir video, izleyicileri ikiye böldü.

22 yaşındaki genç bir kadının, kendisinden 40 yaş büyük olan ve aynı zamanda eski öğretmeni olduğu belirtilen eşiyle yaptığı paylaşım, platformlarda ciddi bir etik tartışmasının fitilini ateşledi.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Paylaşılan videoda genç kadın, popüler bir şarkı eşliğinde "Kendinden daha yaşlı bir adamla evlenmek şöyle hissettiriyor..." notuyla önce kameraya gülümseyerek kendi görüntülerini, ardından da beyaz saçlı, yaşça oldukça büyük olan eşinin görüntülerini yansıtıyor.

Standart bir sosyal medya akımı gibi kurgulanan bu video, çiftin geçmişteki "öğretmen-öğrenci" bağının ve aralarındaki devasa yaş farkının bilinmesiyle romantik bir paylaşımdan çok, sert eleştirilerin hedefi haline geldi.

Kaynak: Haberler.com