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Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı

Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan mutabakatın resmen sona erdiğini duyurması ve Washington'un gece saatlerinde İran'a yönelik hava operasyonu düzenlemesi küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Jeopolitik risklerin zirveye çıkmasıyla petrol fiyatları yüzde 5’in üzerinde fırlarken, altının ons fiyatı 4 bin 100 doların altına geriledi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakatın bittiğini ve artık anlaşmak istemediğini açıkladı.
  • Brent ve WTI ham petrol fiyatları yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.
  • Altının ons fiyatı 4 bin 100 dolar seviyesinin altına geriledi.

Küresel piyasalar, ABD ve İran ekseninde peş peşe yaşanan sıcak gelişmelerin ardından sert dalgalanmalara sahne oluyor. ABD ile İran arasında sağlanan geçici barış anlaşması, yerini yeniden şiddetli bir çatışma ortamına bıraktı.

TRUMP: İRAN'LA MUTABAKAT BENİM İÇİN BİTTİ

Abd Başkanı Donald Trump, Washington-Tahran hattındaki son gelişmelere ilişkin oldukça sert açıklamalarda bulundu. Diplomatik köprüleri tamamen atan Trump, “İran’la mutabakat benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum.” ifadelerini kullanarak piyasalardaki risk iştahını doğrudan etkiledi.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ, ALTINDA DÜŞÜŞ

Trump'ın açıklamaları ve artan jeopolitik tansiyon, enerji ve değerli metal piyasalarında anında karşılık buldu:

Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ivme kazandı. Her iki gösterge petrol türü de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Yaşanan bu son şokla birlikte, Brent petrol fiyatlarının bu haftaki toplam yükselişi yüzde 8’i geride bıraktı.

Enerji piyasalarındaki yukarı yönlü ralliye karşın, altının ons fiyatı 4 bin 100 dolar seviyesinin altına inerek geriledi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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