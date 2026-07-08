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Beşiktaş'ta denizde kadın cesedi bulundu

Beşiktaş'ta denizde kadın cesedi bulundu
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İstanbul Beşiktaş İskelesi açıklarında denizde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

İSKELE AÇIKLARINDA BULUNDU

Beşiktaş İskelesi açıklarında suda hareketsiz halde bulunan kadın, çalışanlar tarafından özel tekneye çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekne, sahil güvenlik eşliğinde Beşiktaş İskelesi'ne yanaştırıldı.

KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

 Ceset, incelemelerin ardından kimlik teşhisi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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