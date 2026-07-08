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Hadise ile Jennifer Lopez Paris'te buluştu: Samimi halleri dikkat çekti

Hadise ile Jennifer Lopez Paris'te buluştu: Samimi halleri dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Hadise ile Jennifer Lopez Paris'te buluştu: Samimi halleri dikkat çekti
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Şarkıcı Hadise ile dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Paris Haute Couture Haftası kapsamında düzenlenen Dolce & Gabbana etkinliğinde bir araya geldi. İkilinin sohbet ettiği anlar ve iddialı tarzları moda dünyasının gündemine oturdu.

Paris Haute Couture Haftası, dünyaca ünlü isimleri aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak gösterilen haftada, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hadise ile dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez aynı davette objektiflere yansıdı.

SAMİMİ SOHBETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Hadise ile Jennifer Lopez, Dolce & Gabbana'nın İlkbahar/Yaz 2026 Haute Couture etkinliğinde yan yana oturdu. Bir süre sohbet eden ikilinin zaman zaman gülüşerek sohbet ettiği samimi anlar kameralara yansıdı. 

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Hadise'nin hayranlarından yoğun ilgi gördü.

TARZLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Davete siyah tonların hakim olduğu iddialı bir kombinle katılan Hadise, şıklığıyla dikkat çekerken Jennifer Lopez de Paris Haute Couture Haftası boyunca sergilediği cesur ve gösterişli kombinlerine bir yenisini ekledi. Lopez'in David Koma imzalı tüylü elbisesi ve dikkat çekici aksesuarları moda otoritelerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

İkilinin aynı karede yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Hadise ile Jennifer Lopez'in bir araya gelmesini sürpriz olarak değerlendirirken, iki yıldızın sıcak tavırları ve şıklıkları da çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Paris Haute Couture Haftası'nın en çok konuşulan anlarından biri olarak gösterilen buluşma, moda ve magazin gündeminde öne çıktı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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