Netanyahu: 'Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini "yok edeceğini" söyledi.

Binyamin Netanyahu, "Bu, Orta Doğu'da güç dengesini yok eder çünkü Türkiye'nin agresif emelleri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan görüşme sonrası Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'ye olası F-35 satışıyla ilgili olarak, "Onlara bu gücü verdiğinizde, bunun ardından bir saldırganlık göreceksiniz" diye konuştu.

Netanyahu, ayrıca ABD'nin en gelişmiş savaş uçağını satmasının " Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri için dost bir devlet haline getirmeyeceğini" savundu ve Türkiye için "ABD'den nefret eden Müslüman Kardeşler ile enfekte olmuş bir rejim" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Daha önce de Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkmıştı.

İsrail Başbakanı CNN'e yaptığı açıklamada, Trump ile arasında herhangi bir görüş ayrılığı olmadığını ve iki liderin büyük meselelerde "aynı noktada buluştuğunu" söyledi.

Trump ise hafta sonu yaptığı bir açıklamada Netanyahu için "Kimin patron olduğunu biliyor" demişti.

Trump: 'Türkiye'ye yaptırımları kaldıracağız, F-35 satışını değerlendireceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi.

"Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması olan CAATSA yaptırımları resmen Aralık 2020'den bu yana Türkiye'ye uygulanıyor.

ABD Kongresi'ne göre Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alarak CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal etmişti.

F-35 projesinin kurucu ortakları arasındaki Türkiye yine S-400 füzeleri nedeniyle bu programdan çıkartılmıştı.

Trump ise Erdoğan'la görüşmesi sırasında ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının değerlendirileceğini vurguladı.

Trump, "Bu vereceğimiz bir karar. Harika bir uçak, açık ara en iyi uçak ve bu da kesinlikle değerlendireceğimiz bir şey" dedi.

Erdoğan da, "F-35 bizim için yeni bir konu değil, beş uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bize bu konuda ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmesi için, S-400 sistemini bırakması gerektiğini söylemişti.

F-35'lerin teknik özellikleri neler?

Lockheed Martin F-35 Lightning II, gelişmiş sensör füzyonu, yapay zekâ destekli sistemleri ve çok düşük radar görünürlüğü ile öne çıkan beşinci nesil çok amaçlı bir savaş uçağı.

Üç farklı modeli bulunan F-35'lerin temel teknik özellikleri ve performans verileri varyantlarına göre değişiyoır.

F-35A, geleneksel kalkış ve iniş yapan, hava kuvvetleri için üretilen standart model.

F-35B, kısa mesafeden kalkış ve dikey iniş yapabilen, amfibi hücum gemileri için tasarlanan model.

F-35C ise uçak gemilerine mancınıkla fırlatılan ve yakalama kablolarıyla iniş yapan donanma modeli.

F-35'lerde toplam 11 adet silah taşıma istasyonu bulunuyor.

Uçaklarda radar gizliliğini korumak amacıyla mühimmatlar gövde içinde taşınıyor.

F-35A modelinde dahili 25 mm top yer alırken, B ve C modellerinde toplar harici pod ile taşınıyor.

Pilotun kaskına entegre edilen gelişmiş vizör sistemi sayesinde F-35'ler 360 derecelik çevresel farkındalık sağlıyor.

F-35'lere sahip ülkelerden biri de İsrail

Üretici Lockheed Martin'in verilerine göre küresel F-35 filosu yaklaşık 1300 uçağa ulaşmış durumda.

F-35 Lightning II küresel programı kapsamında dünya genelinde F-35'leri aktif olarak envanterine alan veya bu uçaklara yönelik siparişi onaylanan 20 ülke var.

ABD, F-35 programın ana üreticisi ve en büyük filoya sahip ülkesi.

İsrail ise F-35'in, İbranicede "kudretli" anlamına gelen "Adir" adıyla bilinen, kendine özel modifikasyonlu varyantını kullanıyor.

Uçakları teslim almış ülkeler;

Sözleşmeleri imzalanmış, üretim veya onay süreçleri devam eden ve önümüzdeki yıllarda ilk uçaklarını teslim alacak ülkelerse;

Türkiye Temmuz 2019'da ABD tarafından F-35 programından çıkarıldıktan sonra, sipariş edilen ve mülkiyeti Türkiye'ye ait olan uçaklar ABD'de hangarlarda tutulmuş, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmemişti.

Türkiye altı adet F-35A savaş uçağı için ABD'ye 1,7 milyar dolar ödemişti.