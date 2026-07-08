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Gölette erkek cesedi bulundu

Gölette erkek cesedi bulundu
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Denizli'nin Kale ilçesinde 61 yaşındaki çiftçi Durmuş Nazalı, Sazak Göleti'nde ölü bulundu. Olaydan dakikalar önce akrabası olan mahalle muhtarını arayarak 'Benim sonum geldi' dediği ve jandarma ile 112'ye haber verilmesini istediği ortaya çıktı.

Denizli'nin Kale ilçesindeki Sazak Göletinde bir erkek cesedi ölü bulundu. Hayatını kaybeden çiftçinin, ölmeden dakikalar önce akrabası olan mahalle muhtarını aradığı ortaya çıktı.

Olay, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çiftçilikle uğraşan 61 yaşındaki Durmuş Nazalı, Sazak Göleti'nde ölü bulundu.

İddiaya göre Nazalı, olaydan kısa süre önce akrabası da olan Kayabaşı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıkavak'ı telefonla arayarak, "Benim sonum geldi." dedi. Sarıkavak'ın sakin olmasını ve yanlış bir şey yapmamasını istediği, sorunun ne olduğunu sorduğu öğrenildi. Nazalı'nın ise bulunduğu göleti söyleyerek jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesini istediği belirtildi.

Muhtarı aradı, jandarmayı ve 112'yi aramasını istedi

Yaklaşık 4 dakika 10 saniye süren telefon görüşmesinin ardından Nazalı'nın telefonu kapatması üzerine Muhtar Hasan Sarıkavak, yüzme bilen bir arkadaşıyla birlikte hızla gölete doğru yola çıktı. Yanlarına araçlarında bulunan bir ipi de alan ikili, gölet kıyısına ulaştıklarında Durmuş Nazalı'ya ait ayakkabı ve cep telefonunu buldu.

Eşyalarından 50 metre uzaklıkta bulundu

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgede başlatılan arama çalışmalarının ardından Durmuş Nazalı'nın cansız bedeni, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın sonunda eşyalarının bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta gölette bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Nazalı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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