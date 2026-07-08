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NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü

NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

GENİŞ HEYET EŞLİK ETTİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA
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