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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü
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Ankara'daki NATO zirvesinde birçok liderle ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelerek yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan; ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi liderlerle yaptığı ikili görüşmelerde savunma, ticaret ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

ŞARA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, zirve hareketliliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de Ankara'nın diplomasi gündeminde yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir görüşme gerçekleştirerek bölgedeki son durumu ve komşu iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Kaynak: AA
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