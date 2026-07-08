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Başbakan devlet televizyonunun fişini çekti: Yıllarca yalan söyledik, özür dileriz

Başbakan devlet televizyonunun fişini çekti: Yıllarca yalan söyledik, özür dileriz
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Macaristan'da yeni Başbakan Péter Magyar'ın başlattığı medya reformu kapsamında devlet televizyonu M1'in haber yayınları geçici olarak durduruldu. Kanal ekranında yayımlanan "Kamu medyası yalan söyleyemez. Uzun yıllar bunu yaptığımız için özür dileriz" mesajı dikkat çekti. Hükümet, kamu yayıncılığının bağımsız ve güvenilir bir yapıya kavuşturulacağını açıklarken, haber bültenlerinin yeniden yapılandırılıncaya kadar askıya alındığı belirtildi.

  • Macaristan'da yeni Başbakan Péter Magyar'ın medya reformu kapsamında devlet televizyonu M1 ve Kossuth Radyosu'nun haber yayınları geçici olarak durduruldu.
  • M1 ekranında 'Kamu medyası yalan söylememeli. Bunu uzun yıllar yaptığımız için özür dileriz.' mesajı yayımlandı.
  • Başbakan Magyar, kamu medyasındaki propaganda yayınlarının sona erdiğini ve medyanın bağımsız bir yapıya kavuşturulacağını duyurdu.

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orbán iktidarının sona ermesinin ardından kamu yayıncılığında tarihi bir adım atıldı. 

Yeni Başbakan Péter Magyar'ın medya reformu kapsamında devlet televizyonu M1 ile Kossuth Radyosu'nun haber yayınları geçici olarak durduruldu. M1 ekranlarında ise siyah fon üzerinde dikkat çeken bir mesaj yayımlandı: "Kamu medyası yalan söylememeli. Bunu uzun yıllar yaptığımız için özür dileriz." Kanal, haber bültenlerinin kamu yayıncılığı ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılıncaya kadar askıya alındığını duyurdu.

"PROPAGANDA YAYINLARI SONA ERDİ"

Başbakan Péter Magyar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Kamu medyasındaki propaganda yayınları sona erdi. Gece yalan söylediler, gündüz yalan söylediler, her frekansta yalan söylediler. Bu artık bitti." ifadelerini kullandı. Magyar, kamu medyasının bağımsız ve güvenilir bir yapıya kavuşturulacağını söyledi.

HABERLER DURDU, DİĞER YAYINLAR DEVAM ETTİ

Devlet medya kuruluşu MTVA, M1'in haber yayınlarını durdurduğunu ancak diğer kamu hizmeti programlarının devam edeceğini açıkladı. Kossuth Radyosu'nda ise haberler yerine klasik müzik yayını yapıldı. Reform kapsamında kamu yayıncılığının yönetiminde de değişikliğe gidildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bizde de var böyle bir kanal:))

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