İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir’in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni hayranlıkla incelediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. 38 yaşındaki genç liderin şaşkınlığı, gözleri önüne serilen devasa mimari ile kendi ülkesindeki yönetim merkezi arasındaki büyük farkı yeniden gündeme taşıdı.

KENDİ BAŞBAKANLIK BİNASI KÜÇÜK VE SADE

Yaklaşık 390 bin nüfuslu İzlanda’nın başkent Reykjavik’teki başbakanlık binası, sadeliği ve küçük boyutuyla dikkat çekiyor.

18. yüzyılda inşa edilen ve geçmişte hapishane olarak da kullanılan iki katlı bu mütevazı taş bina, Kuzey Avrupa’nın gösterişten uzak anlayışını simgeliyor.

Kaynak: Haberler.com