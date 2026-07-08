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İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası Haber Videosunu İzle
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası
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NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hayranlıkla inceleyen bakışlarıyla dikkat çeken 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in ülkesindeki mütevazı makam binası dikkat çekti. Binanın çok küçük olduğu görüldü.

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir’in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni hayranlıkla incelediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. 38 yaşındaki genç liderin şaşkınlığı, gözleri önüne serilen devasa mimari ile kendi ülkesindeki yönetim merkezi arasındaki büyük farkı yeniden gündeme taşıdı.

KENDİ BAŞBAKANLIK BİNASI KÜÇÜK VE SADE

Yaklaşık 390 bin nüfuslu İzlanda’nın başkent Reykjavik’teki başbakanlık binası, sadeliği ve küçük boyutuyla dikkat çekiyor.

18. yüzyılda inşa edilen ve geçmişte hapishane olarak da kullanılan iki katlı bu mütevazı taş bina, Kuzey Avrupa’nın gösterişten uzak anlayışını simgeliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmira:

Amaçları diğer ülkelere şatafat gösterisi değil, ülke yönetmek. İtibarın altın varaklarla, saraylarla olmayacağının farkındalar.

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Haber Yorumlarıvedat cici :

yetmez mi

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