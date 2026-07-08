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Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı

Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı Haber Videosunu İzle
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
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Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenleyeceği kritik basın toplantısı öncesinde salonda hareketli dakikalar yaşandı. Zirveyi yerinde takip eden Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığına göre; görevli tüm gazeteci, kameraman ve foto muhabirlerinin basın salonundan dışarı çıkması istendi.

Tarihi NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesiyle birlikte gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı kapanış açıklamalarına çevrildi. Basın toplantısının yapılacağı salonda canlı yayın hazırlıklarını sürdüren medya mensuplarına üst düzey güvenlik tedbirleri kapsamında anons yapıldı.

Salon boşaltılırken Rutte'nin açıklamalarda bulunduğu kürsü kaldırıldı.

GÜVENLİK ARAMASI YAPILDI

Zirveyi yerinde takip eden Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığına göre; salonda yerlerini alan yerli ve yabancı gazeteciler, kameramanlar ile foto muhabirleri, yapılan uyarının ardından salonun dışına yönlendirildi.

Salon tamamen boşaltıldıktan sonra güvenlik ekiplerince detaylı tarama ve prosedür kontrolleri gerçekleştirildi, incelemelerin tamamlanmasının ardından basın mensupları yeniden salona kabul edildi. 

TRUMP İÇİN YENİ KÜRSÜ KURULDU

Basın mensupları salona tekrardan girdiğinde, sahnede yeni bir kürsü ile karşılaştı. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamalarda bulunduğu kürsü kaldırılıp, sahne baştan sona yenilendi.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

.... peygamberleri konuşacak onun için

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Haber Yorumlarıvedat cici :

isarilin yazma işi vardı hani birileri vermem diyordu ya hep dediği gibi

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