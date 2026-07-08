Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
ABD'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından tribünde maçı izleyen Amerikalı bir dijital içerik üreticisinin yaşadığı stres dikkat çekti. Takımının yediği gollerin ardından elindeki muzu telaşla yiyen genç kadının gergin halleri, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.
ABD'nin Dünya Kupası'na veda etmesinin yankıları sürerken, tribünlerden yansıyan bir görüntü karşılaşmanın önüne geçti. Takımının elenmesine tanıklık eden Amerikalı bir dijital içerik üreticisi, yaşadığı stresi sıra dışı bir şekilde dışa vurdu.
Karşılaşma sırasında çekilen görüntülerde, üzerinde "USA" yazılı sweatshirt bulunan genç kadının, takımının yediği gollerin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı görüldü. Gerginliği yüzüne yansıyan taraftarın elindeki muzu telaşla ve peş peşe yemesi dikkat çekti.
TARAFTARLAR BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Tribünlerde bulunan diğer ABD taraftarlarının da benzer şekilde büyük üzüntü yaşadığı kameralara yansırken, genç kadının verdiği bu sıra dışı tepki kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü. Özellikle muz yerkenki gergin yüz ifadesi, maçın ardından en çok konuşulan anlardan biri oldu.