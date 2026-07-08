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38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu Haber Videosunu İzle
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO resepsiyonuna katılan 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, makam aracından indiği andan itibaren Külliye'yi hayranlıkla inceleyen bakışlarıyla dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir (38), Ankara'daki NATO Zirvesi resepsiyonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hayranlıkla izledi.
  • Frostadottir'in Külliye girişindeki bakışları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesinde gerçekleştirilen resepsiyona NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkelerinin liderleri ile davetli devlet ve hükümet başkanları katıldı.

AİLE FOTOĞRAFINDA TRUMP VE MACRON'LA AYNI KAREDE

Resepsiyon öncesinde liderler geleneksel aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çekimi sırasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet ettiği görüldü. Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından seçkin lezzetler ikram edildi.

FROSTADOTTIR'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Resepsiyonun en çok konuşulan isimlerinden biri ise İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir oldu. Henüz 38 yaşında olan Frostadottir'in makam aracından indikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni dikkatle incelemesi ve çevreyi ilgiyle izlemesi kameralara yansıdı.

Külliye'ye giriş anındaki görüntülerde Frostadottir'in çevresine hayranlıkla baktığı anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, genç başbakanın o anları resepsiyonun en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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