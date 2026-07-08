NATO'da tarihi karar! Avrupa, ABD'siz 50 milyar dolarlık dev silah programı başlatıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde liderler savunma harcamaları, savunma yatırımları, NATO 3.0 vizyonu ve Ukrayna'ya destek başlıklarını ele alırken, Avrupa'dan dikkat çeken bir savunma hamlesi geldi.

Reuters'ın haberine göre İngiltere hükümeti, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin önümüzdeki 10 yıl içinde 50 milyar doları aşan bütçeyle uzun menzilli hassas silahlar geliştireceğini açıkladı.

ABD YER ALMAYACAK

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamaya göre proje tamamen Avrupa ülkeleri tarafından yürütülecek ve ABD bu girişimde yer almayacak.

Geliştirilecek yeni nesil silah sistemlerinin en az 300 kilometre menzile sahip olacağı, bazı sistemlerin ise 2 bin kilometrenin üzerindeki hedefleri hassas şekilde vurabilecek kapasitede olacağı belirtildi. Projeyle birlikte NATO'nun uzun menzilli caydırıcılık kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

STARMER'DAN "İNGİLTERE ÖNCÜLÜĞÜNDE" MESAJI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, girişimin Ankara'daki NATO Zirvesi'nde müttefiklere sunulacağını açıkladı. Starmer, "İngiltere öncülüğündeki bu girişim, Avrupa'daki müttefiklerimizi daha güçlü bir iş birliği içinde bir araya getirecek ve NATO'nun uzun yıllar boyunca güvenliğini sağlamasına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Starmer'ın bugün Ankara'da düzenlenecek liderler oturumunda girişimin ayrıntılarını müttefiklerle paylaşması bekleniyor.

NATO 3.0 VİZYONUNUN İLK SOMUT ADIMLARINDAN BİRİ

Ankara Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri de Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesini öngören "NATO 3.0" vizyonu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın güvenliğinde Washington'ın yükünü azaltma yönündeki mesajları sonrasında, Avrupa ülkeleri ortak savunma yatırımlarını hızlandırma kararı aldı. Zirvenin ilk gününde NATO Savunma Forumu'nda açıklanan on milyarlarca dolarlık yeni yatırımların ardından, uzun menzilli füze projesi de NATO'nun savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

SAVUNMA HARCAMALARI DA GÜNDEMDE

Ankara'daki liderler zirvesinde savunma harcamalarının artırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri. NATO üyeleri, daha önce Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma hedefi üzerinde uzlaşmıştı.

Avrupa ülkeleri son 10 yılda savunmaya yaklaşık 1,2 trilyon dolar harcarken, yalnızca 2025 yılında yapılan ek savunma harcaması yaklaşık 139 milyar dolara ulaştı. Ankara'da liderlerin, bu yatırımların ortak üretim, teknoloji geliştirme ve askeri kapasiteye dönüştürülmesini hızlandıracak yeni kararlar alması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com