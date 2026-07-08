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Emine Erdoğan, NATO lider eşlerini ağırladı

Emine Erdoğan, NATO lider eşlerini ağırladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Köşke sırasıyla Avrupa Birliği Komisyonu, Lüksemburg, Karadağ, Slovenya, Estonya, Yunanistan, Danimarka, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Kanada, Polonya, Litvanya, Güney Kore, Romanya, Finlandiya, Ukrayna ve Fransa liderlerinin eşleri giriş yaptı. Karşılama programının ardından lider eşlerinin 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' temasıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılması bekleniyor. Gerçekleştirilecek toplantıda, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı risklere yönelik farkındalığın artırılması ve bu alanda ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Emine Erdoğan, yuvarlak masa toplantısının ardından lider eşleriyle öğle yemeğine katılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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