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Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu

Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu
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Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ı sert sözlerle hedef aldı. Biden'ın zihinsel durumuna ilişkin konuşan Trump, "Joe Biden'in zaten beyni yoktu" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması kısa sürede zirvenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran, NATO ve savunma politikalarına ilişkin açıklamalarının ardından eski ABD Başkanı Joe Biden hakkında da konuşan Trump, selefini sert sözlerle eleştirdi.

"ZATEN BEYNİ YOKTU"

Joe Biden'ın görev dönemine göndermede bulunan Trump, "Joe Biden'in zaten beyni yoktu." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ BÜYÜYOR

Trump'ın Biden'ın zihinsel durumunu hedef alan bu açıklaması kısa sürede dikkat çekerken, ABD siyasetindeki iki isim arasındaki sert söylem savaşına bir yenisi daha eklendi.

Trump ile Biden arasındaki karşılıklı eleştiriler, özellikle seçim sürecinden bu yana ABD siyasetinin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Trump, daha önce de birçok konuşmasında Biden'ın görevini yerine getiremediğini savunmuş ve yaşına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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