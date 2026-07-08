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Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı

Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı
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82 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, yaz tatili için gittiği Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Konakladığı otelin plajında siyah mayosuyla gün boyu güneşlenen Çehre, denize girmeyip şezlongda vakit geçirdi.

Türk sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre, yaz tatilini geçirmek için bulunduğu Bodrum'da objektiflere yansıdı. 82 yaşındaki sanatçı, gününü Yalıkavak'ta konakladığı otelin plajında dinlenerek geçirdi.

GÜN BOYU GÜNEŞLENDİ

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde tatil yapan Nebahat Çehre, gün boyunca otelin plajında güneşlendi. Siyah mayo tercih eden usta oyuncu, sakin tavırlarıyla dikkat çekti.

DENİZE GİRMEYİ TERCİH ETMEDİ

Plajda şezlongunda vakit geçiren 82 yaşındaki oyuncunun denize girmediği görüldü. Çehre, gününü dinlenerek geçirirken objektiflere yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
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