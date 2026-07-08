Kestel'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Bursa'nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için helikopterlerle havadan, ekiplerle karadan yoğun bir müdahale yürütülüyor.
Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Yangın, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan Rampası mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan helikopterlerle, karadan ise ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.