Haberler

Le Pen cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı

Le Pen cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yolsuzluktan suçlu bulunan ve siyaset yasağı alan Fransız siyasetçi Marine Le Pen, Paris Temyiz Mahkemesi'nin kararının ardından 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

FRANSIZ siyasetçi Marine Le Pen, Paris Temyiz Mahkemesi'nin kamu görevine aday olma yasağını kısaltmasının ardından 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıkladı.

Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi tarafından Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız siyasetçi Marine Le Pen, kararın ardından katıldığı bir televizyon programında 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Le Pen, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayım" dedi.

Hakkında verilen karara karşı Fransa Yargıtayı'na başvuracağını söyleyen Le Pen, başvurusunun istinaf kararının etkilerini askıya alacağını savundu. Le Pen, "Kampanyamı elektronik kelepçe olmadan yürüteceğim. Siyasi geleceğime mahkeme kararından çok sandıkta karar verilmesi gerek. Fransız halkına hiçbir şey dayatılmamalı" ifadelerini kullandı.

Paris Temyiz Mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası, 15 ay siyasetten men yasağı ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu

Dün yeşil ışık yakmıştı! Trump Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir havalimanında polise bıçaklı saldırı

Havalimanında polise saldırı!
Sabah süt sağmaya inmişti, elektrik akımından hayatını kaybetti

Süt sağmaya ahıra indi, elektrik akımından hayatını kaybetti
Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma

Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti
Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu

Selefi için ilk kez bu ifadeyi kullandı
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı

Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı