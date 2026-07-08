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İbb Davasında 64. Gün… Savcılık, Tutuklu Sanıklar İnan Güney, Ceyda Kıryak ve Serap Karay'ın Tahliyesini İstedi

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İBB davasında savcılık, tutuklu sanıklar Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay'ın tahliyesini talep etti. Duruşmada Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında savunma süresi tartışması yaşandı.

Haber: Esra TOKAT - Zuhal ÇİLOĞLAN

İSTANBUL - İBB davasında savcılık, tutuklu sanıklar Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay'ın tahliyesini istedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediliyor.

Duruşma, Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı arasında yaşanan savunma süresi tartışması ve İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasının üzerine verilen aranın ardından yeniden başladı.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay'ın tahliyesini istedi.

Duruşmaya ara kararın açıklanması üzerine 1 saat ara verildi.

Kaynak: ANKA
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