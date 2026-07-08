15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na babalarını almak için kendi taksileriyle iki kardeşle otogardaki durakta çalışan taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i hafif 2 kişi yaralandı. Bir tokatla başlayan kavga anları ise kameraya yansıdı.
İstanbul’da taksicilik yapan A.Y. ve kardeşi N.Y., babaları M.Ç.Y'yi karşılamak üzere kendi taksileriyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarına geldi.
AĞABEYİNE TOKAT ATILINCA CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI
O sırada kardeşlerle otogardaki durakta çalışan taksiciler arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri karşı tarafa tokat atınca tartışma kavgaya dönüştü. Ağabeyi A.Y'nin darp edildiğini göre N.Y., cebinden çıkardığı bıçakla iki taksiciyi yaraladı. 20 yaşındaki şüpheli N.Y., polis ekiplerinin çalışması sonrasında bıçağıyla yakalanarak gözaltına alındı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kavgada başından darp edilen A.Y., Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı şahıslar S.K. ve A.Ö'nün de hastaneye kaldırıldıkları sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli N.Y.'nin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
KAVGA ANI KAMERADA
Öte yandan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksicilerden birinin diğer şoföre tokat attığı ve iki kişinin bıçaklandığı anlar yer aldı.