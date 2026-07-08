Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin uluslararası yankıları sürerken, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye ile ilgili açıklamaları gündeme damga vurdu.

Daha önce Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını ve savunma sanayisine yönelik yaptırımları destekleyen isimler arasında yer alan Graham, Ankara'daki temasları sırasında Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine ilişkin olumlu mesajlar verdi.

F-35 KONUSUNDA TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ

Zirve kapsamında Türkiye Today'e konuşan Graham, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının yeniden teslim edilmesine yönelik bir çözüm bulunabileceğine inandığını söyledi.

ABD Kongresi'nde bu konuda itirazların yaşanabileceğini belirten Graham, Türkiye ile İsrail arasında son dönemde yaşanan gerilimin Kongre'deki bazı çevrelerin yaklaşımını etkileyebileceğini ifade etti.

Buna rağmen çözümden yana olduğunu vurgulayan Graham, "Kongre'de bazı itirazlar ve dirençler kesinlikle olabilir. Özellikle Türkiye'nin son dönemde İsrail ile yürüttüğü gerilimli ilişkiler Kongre nezdinde bu sürece pek yardımcı olmuyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum." dedi.

"TÜRKİYE MUAZZAM BİR MÜTTEFİK"

Graham, açıklamalarında Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumuna da dikkat çekti.

İki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisinin önemine vurgu yapan Graham, "Türkiye harika ve muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO'daki tek Müslüman ülke olarak ittifakın sarsılmaz bir sütunudur." ifadelerini kullandı.

TRUMP DA F-35 VE CAATSA MESAJI VERMİŞTİ

Abd Başkanı Donald Trump da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Trump, F-35 satışına ilişkin bir soruya, "Bu bizim vereceğimiz bir karar. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye çok uzun zamandan beri çok sadık bir müttefik oldu. F-35'ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu konuyu konuşacağız." yanıtını vermişti.

Caatsa yaptırımlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "Bu müeyyideleri kaldıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı vaktini harcamasın, ben doğrudan söylüyorum. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Bessent ve herkes burada; bu ambargoları ve müeyyideleri kaldırıyoruz. Artık vakti geldi. Biz dostlarımızın ambargolu olmasını istemiyoruz. Dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.