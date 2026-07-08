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İran'da Hürmüzgan Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

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ABD'nin İran'ın güneyine düzenlediği saldırıların ardından Hürmüzgan Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. İran, misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki askeri tesisleri vurduğunu açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıların ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hürmüzgan Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Havalimanı Müdürü Kazım Tevessuli, ülkenin güneyindeki mevcut şartlardan dolayı Hürmüzgan Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını söyledi.

Tevessuli, havalimanının tekrar hizmete başlaması halinde gerekli duyuruların yapılacağını belirtti.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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