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HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında iddialar nedeniyle inceleme başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, HSK 1. Dairesi, hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yıkılmaz'la ilgili inceleme kararı aldı.

Yıkılmaz, daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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