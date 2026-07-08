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Reuters: "ABD Savunma Bakanı Hegseth, Türkiye'ye F-35 satışını Netanyahu ile görüşecek"

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışını ve İran konusunu görüşmek üzere İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelecek. Netanyahu daha önce satışa karşı olduğunu açıklamıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Türkiye'ye muhtemel F-35 savaş uçağı satışını görüşmek üzere bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

ABD'nin Türkiye'ye muhtemel F-35 savaş uçağı satışına İsrail'den tepki gelirken, Washington konuya ilişkin görüşmelere hazırlanıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, söz konusu satışı görüşmek üzere bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

Reuters'a açıklama yapan ismi açıklanamayan kaynak, Hegseth'in İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile de bir araya geleceğini ve görüşmelerde İran konusunun da ele alınacağını belirtti.

Netanyahu, CNN'e konuşmuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü ABD merkezli haber kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı olduğunu ve bu tutumunu ABD Başkanı Donald Trump'a açıkça ilettiğini söylemişti. Netanyahu, "Bu Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır" açıklamasını yapmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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