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Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti

Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti Haber Videosunu İzle
Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti
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Zonguldak'ta iki sürücü arasında trafik kazası sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Erkek sürücü, kırılan dikiz aynasıyla kadın sürücüye saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, saldırgan markete sığındı. Yaralanan her iki taraf da hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta iki sürücü arasında yaşanan kaza sonrası başlayan tartışma kavgaya döndü. Kavgada kırılan dikiz aynasıyla kadın sürücüye saldıran adamı çevredekiler ayırdı. Çıkan arbededen kaçan sürücü markete sığınmak zorunda kaldı.

DİKİZ AYNASIYLA KADINA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. E.K.; idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aynı güzergahta ilerleyen ve B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın dozu yükselince B.D., otomobilin dikiz aynasını eliyle kırdı.

ERKEK ARKADAŞI YARDIMA KOŞTU

Bu hareketin ardından E.K., yerinden sökülen aynayla B.D.'ye vurmaya başladı. Kadının yardımına erkek arkadaşı F.S. koştu. Cadde üzerindeki esnaf da kadına saldırıyı görünce dükkanlarından fırlayıp tarafları ayırmaya çalıştı. Arbedenin ortasında kalan E.K., öfkeli kalabalıktan sıyrılıp soluğu yakındaki bir marketin içinde aldı.

İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Aldığı darbelerle yaralanan B.D. ile E.K., ambülansla hastaneye kaldırıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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