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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki ABD Kongresi üyelerinden oluşan heyet ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı ve ABD'li senatörler de hazır bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki ABD Kongresi üyelerinden oluşan heyet ile Ankara'da bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Şara ile beraberindeki heyet, NATO Zirvesi kapsamında Tom Barrack başkanlığındaki ABD Kongresi üyelerinden oluşan heyetle görüştü.

GÖRÜŞMEDE KİMLER VARDI?

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Ulabi, Dışişleri Bakanlığı ABD Daire İşleri Sorumlusu Saad Barud hazır bulundu.

ABD tarafında ise Demokrat Parti'den Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham gibi önemli isimler yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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