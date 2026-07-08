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Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı

Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı
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Bartın'ın Güzelcehisar Sahili'nde rüzgar nedeniyle açığa sürüklenen SUP'taki anne ve 8 yaşındaki kızı, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bartın'ın Güzelcehisar Sahili'nde rüzgarla birlikte açığa sürüklenen Stand-Up Paddle'daki (SUP) anne ve kızı, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Güzelcehisar Sahili'nde meydana geldi. 8 yaşındaki kızı ve annesi, SUP'a binerek denize açıldı. Rüzgarın etkisiyle anne ve kızının bindiği SUP, açığa sürüklendi. 

ANNE VE KIZININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Annenin yardım çağrıları sonrası İl Özel İdaresi'ne bağlı cankurtaranlar sahile geldi. Jet ski ile denize açılan cankurtaran ekibi, SUP'u halatla bağladıktan sonra kıyıya getirdi. Kurtarılan anne ve kızının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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