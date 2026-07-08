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Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma

Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma Haber Videosunu İzle
Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma
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NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, 'Canavar' isimli makam aracıyla konakladığı otelden ayrıldığı sırada, araçta bulunan sinyal karıştırıcılar, canlı yayın yapan kameralarda kesintilere neden oldu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, konakladığı otelden 'Canavar' isimli makam aracıyla ayrıldı.

Trump, otelden ayrıldığı sırada 'Canavar'ın içinden kendisini takip eden basın mensuplarına da el salladı.

CANLI YAYINLAR KESİLDİ

ABD Başkanını takip eden televizyon kanalları, Trump'ın otelden çıkışını kaydetmek için otelin önünde canlı yayına geçti.

Ancak Trump'ın konvoyunda bulunan sinyal karıştırıcı sistemler, canlı yayın yapan kameralarda kısa süreli kesintilere neden oldu.

ÜST DÜZEY ELEKTRONİK KORUMA

ABD Başkanı'nın konaklayacağı otelde alınan üst düzey güvenlik önlemleri, NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

ABD Başkanı'nın konvoyundaki sinyal karıştırıcılarının gücü ise Trump'ın sadece fiziksel olarak değil, dijital ve elektronik anlamda da üst düzeyde korunduğunu gözler önüne serdi.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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