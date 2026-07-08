NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından merakla beklenen sonuç bildirgesi açıklandı. Zirvede alınan kritik kararların ardından, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin düzenleyeceği basın toplantısına ulusal ve uluslararası medyanın ilgisi çok büyük oldu.

SALONDA NEREDEYSE YER KALMADI

Toplantının yapılacağı salon, Rutte henüz kürsüye çıkmadan önce dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler tarafından tıka basa dolduruldu. Haber kameramanları yan yana kameralarını kurarken, salonda neredeyse yer kalmadı.

Kaynak: Haberler.com