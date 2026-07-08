Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin resmi aile fotoğrafı çekimi sırasında liderler tek tek protokol alanındaki yerlerini aldı. Zirvenin resmi gündemi kadar liderler arasında yaşanan dikkat çekici anlar da objektiflere yansıdı.

EDİ RAMA YİNE SPOR AYAKKABILARIYLA GELDİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, resmi takım elbisesini beyaz spor ayakkabılarla tamamladı. Daha önce de uluslararası zirvelerde benzer tarzıyla dikkat çeken Rama'nın tercihi, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de ilgi odağı oldu.

ERDOĞAN'IN BAKIŞI KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edi Rama'nın yanına geldiği sırada bakışlarını kısa süreliğine Rama'nın beyaz spor ayakkabılarına çevirdiği görüldü. İki lider daha sonra fotoğraf çekimi için yerlerini aldı.

ZİRVEDE DİKKAT ÇEKEN KARELER PEŞ PEŞE GELDİ

Ankara'daki zirvede yalnızca kritik güvenlik başlıkları değil, liderler arasındaki dikkat çeken anlar da gündem oldu. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki mesafeyi gösteren görüntüler konuşulurken, aile fotoğrafı öncesinde Erdoğan ile Edi Rama arasında yaşanan bu kısa an da kameralara yansıyan dikkat çekici detaylardan biri oldu.

Kaynak: Haberler.com