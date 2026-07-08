NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

Küresel ittifakın kalbinin attığı Ankara'da, müttefikler arası dayanışma mesajlarının aksine Yunanistan cephesinden çatlak sesler yükseldi.

"ÜLKEM TÜRKİYE TARAFINDAN AÇIK BİR SAVAŞ TEHDİDİ ALDINDA"

Zirve maratonu kapsamında basın mensuplarının karşısına geçen Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" şeklinde konuştu.

NATO'TA DA SİTEM ETTİ

Yunan Başbakan, ittifakın temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde devam etmesi gerektiğini savunurken, NATO müttefiklerinin Atina'nın "duyarlılıklarını" dikkate alması gerektiğini ifade etti.

F-35 HAKKINDA YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Basın toplantısının en dikkat çekici anlarından biri ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik F-35 satışına yeşil ışık yakan açıklamalarının gündeme gelmesiyle yaşandı. Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen kritik F-35 görüşmesine dair soruları karşısında köşeye sıkışan Yunan Başbakan, durumu tek cümleyle geçiştirerek, "Erdoğan ve Trump'ın F-35 ile ilgili konuşması hakkında yorum yapmayacağım." ifadelerini kullandı.