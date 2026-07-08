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Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren emekli imam, teslim oldu

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren emekli imam, teslim oldu Haber Videosunu İzle
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren emekli imam, teslim oldu
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldüren emekli imam Muharrem Gülen, polise teslim oldu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen ağabeyi Mehmet Gülen (66) ile yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'i (39) tabancayla öldüren emekli imamı Muharrem Gülen (61), polise teslim oldu.

Olay, dün Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Gülen, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen'in iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muharrem Gülen, tabancayla ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurdu. Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet ve Emine Gülen çifti de kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Muharrem Gülen, olaydan 1 gün sonra Fatsa ilçesi Tepecik Mahallesi'nde emniyet güçlerine teslim oldu. Şüphelinin emekli imam olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında arbede yaşandığı ve 2 kardeşin de üzerinde tabanca bulunduğu görüldü.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Olayda ölen Mehmet, Emine ve Resul Gülen için bugün öğle vakti, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Tepekent 2 Sitesi'ndeki evlerinde helallik alındı, ardından cenazeler Fatsa Hz. Hamza Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çift ile çocukları, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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