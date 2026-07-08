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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta maçında Polonya'yı 3-1 yenerek 7. galibiyetini aldı. Melissa Vargas 23 sayıyla öne çıkarken, sakatlık sonrası Zehra Güneş yeniden milli formayı giydi.

Salon: Asue Arena

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)

Polonya : Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)

Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19

Süre: 125 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.

Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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