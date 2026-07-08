ABD yeniden İran'ı vurmaya başladı, Ali Hamaney için planlanan cenaze töreni ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO zirvesi için bulunduğu Ankara’daki açıklamalarının ardından İran’da art arda patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre patlamalar Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek kentlerinde meydana geldi.

ABD ordusu da İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetini daha da azaltmak için saldırılar düzenlendiği" ifade edildi.

HAMANEY’İN CENAZE TÖRENİ ERTELENDİ

Söz konusu gelişmenin ardından ABD-İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Meşhed kentinde yapılması planlanan cenaze töreni ertelendi. Hamaney’in İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilmesi planlanıyordu.

NAAŞI IRAK’TA

İran'ın Kum kentinde dün düzenlenen geniş katılımlı cenaze töreninin ardından Hamaney'in naaşı gece saatlerinde Irak’ın Necef kentine getirilmişti. Naaşı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Hamaney'in büyük oğlu Mustafa Hüseyni Hamaney'in de katıldığı törende Iraklı yetkililer ve üst düzey siyasetçiler teslim almıştı.

Hamaney'in tabutu, daha sonra Necef sokaklarında toplanan kalabalığın içinden gezdirilerek Hazreti Ali Türbesi'ne götürülmüştü. Necef'teki törenlerin ardından Hamaney'in naaşı, yaklaşık 60 kilometre kuzeyde bulunan Kerbela'ya götürülerek Hazreti Hüseyin ve kardeşi Hazreti Abbas'ın türbelerinde bir cenaze töreni daha düzenlenmişti.

Necef ve Kerbela’daki cenaze törenlerine yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilmişti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump açıklamasında "İran'ı muhtemelen bu gece de vuracağız. Onları biraz uyaracağım. Bu savaş değil. Konu İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını sağlamak. Anlaşma olmadan da yapabiliriz. Böylesi daha kolay. Bu insanlar yalan söylüyor ve aldatıyor" ifadesini kullanmıştı. Abd Başkanı başka bir açıklamasında "İran ile ateşkes bence sona erdi" diye konuşmuştu.

Washington, dün de İran'da bir dizi saldırı düzenlemiş, 80 hedefin vurulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com