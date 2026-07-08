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Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" Adlı Stand-Up Gösterisinin Youtube Videosuna Erişim Engeli

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Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da 12,5 milyon kez izlenen 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin videosuna, 5651 sayılı Kanun kapsamında erişim engeli getirildi. Göktaş, gösterisindeki ifadeler nedeniyle 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

(ANKARA) - Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan ve yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu video hakkında 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli kararı alındı.

Kararın ardından videonun YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadığı belirtildi.

Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı gösterisinden alınan bazı kesitlerin yer aldığı sosyal medya paylaşımları için de daha önce erişim engeli kararı verilmişti.

Deniz Göktaş, gösterisindeki ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA
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