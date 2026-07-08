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NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi Haber Videosunu İzle
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
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Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, kritik diplomatik görüşmelerin yanı sıra Türk kültürünün ve mutfağının küresel ölçekte tanıtıldığı renkli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Dünya basınının gözünün çevrildiği zirvede, yoğun bir tempo ile çalışan yerli ve yabancı basın mensuplarına geleneksel Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi. Uluslararası gazeteciler, bu ikram sayesinde Türk mutfağının dünya çapında ün salmış eşsiz lezzetleriyle tanışma fırsatı yakaladı.

  • NATO Zirvesi'ni takip eden yerli ve yabancı basın mensuplarına Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi.
  • Dondurma, geleneksel şov eşliğinde satırla kesilerek sunuldu.
  • Yabancı gazeteciler dondurma şovunu cep telefonlarıyla kaydetti.

NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere bir araya gelen yerli ve yabancı basın mensupları, yoğun diplomasi mesailerine Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle tatlı bir mola verdi. Zirve kapsamında etkinlik alanında hazır bulunan gazetecilere, Türkiye'nin gastronomi simgelerinden biri olan meşhur Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi.

TÜRK MUTFAĞININ LEZZETLERİYLE TANIŞTILAR

Diplomatik temasları ve zirvedeki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktarmak için yoğun çaba sarf eden uluslararası basın mensupları, bu sürpriz ikramla Türk mutfağının zengin kültürüyle tanışma fırsatı buldu. 

SATIRLA KESİLDİ 

Etkinlik alanında özel bir askıya asılan devasa dondurma kütlesi ve dondurma ustasının geleneksel şovu, gazetecilerin büyük beğenisini topladı. Ustanın dondurmayı satırla keserek yaptığı otantik sunum, katılımcılara hem görsel bir şölen sundu hem de Türk mutfağının köklü lezzet miraslarından birini yakından tanıttı.

KAMERALAR DONDURMA ŞOVU İÇİN KAYDA GEÇTİ 

Geleneksel Maraş dondurmasının zor eriyen sakızımsı yapısı ve benzersiz sunumu sırasında oldukça renkli anlar yaşandı. Türk mutfağının bu özel lezzetini tadan yabancı gazeteciler, ustanın şovunu ve dondurma kesim anlarını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Zirvenin stresli ve yoğun gündeminden bir an olsun uzaklaşan basın mensupları, hem dondurmanın tadını çıkardı hem de Türk misafirperverliğinin unutulmaz bir örneğini yaşadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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