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Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi

Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi Haber Videosunu İzle
Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Oğuzlu Yayla Camii'nin fırtınada zarar gören minaresinin söküm çalışmaları, emekli imam Mustafa Karaman'ın yuvadaki güvercin yumurtalarını fark etmesiyle yavrular uçana kadar ertelendi.

  • Trabzon Çaykara'daki Oğuzlu Yayla Camii'nin minaresi kış fırtınasında yarıya kadar yıkıldı.
  • Emekli imam Mustafa Karaman, minarede yuva yapan güvercinlerin yumurtalarını fark ederek söküm çalışmalarını erteledi.
  • Minarenin yıkımı, yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar bekletilecek.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Oğuzlu Yayla Camii'nin kışın fırtınada zarar gören minaresinin söküm çalışmaları, İmam Mustafa Karaman'ın yürekleri ısıtan kararı ile ertelendi. Minarede yuva yapan güvercinlerin yumurtalarını gören Karaman, yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya kadar çalışmaları durdurdu.

FIRTINADA YARISI YIKILMIŞTI

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Oğuzlu Yaylası Camii'nde geçtiğimiz kış şiddetli fırtınada yarıya kadar yıkılan minarenin kalan bölümünün sökülerek yeniden yapılması planlandı. 

EMEKLİ İMAM'DAN YÜREK ISITAN HAREKET

Çalışmalar öncesinde minarenin üst kısmında güvercinlerin yuva yaptığını ve yumurtalarının bulunduğunu fark eden emekli İmam Mustafa Karaman, söküm işlemlerini erteleme kararı aldı.

GÜVERCİNLER UÇANA KADAR YIKILMAYACAK

Yaklaşık 20 yıl önce demir profilden inşa edilen minarenin hurdaya ayrılması planlanan bölümünde bulunan yuvaya zarar vermek istemeyen Karaman, çalışmaların yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya kadar bekletileceğini söyledi.

Emekli imam Karaman, yaz mevsimlerinde yaylada 4 ay imamlık yaptığını dile getirerek "Kışın kardan dolayı yıkıldı. Hurdaya verilecekti arkadaşlar gelip söktüler. Maalesef kalan tarafını alamadılar. İçerisinde güvercin yuva yapmış, yavruları vardı. Onlara zarar gelmemesi ve büyüyüp uçana kadar minarenin yıkılması ertelendi. Minare 20 sene önce yapılmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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