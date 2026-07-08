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Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak Haber Videosunu İzle
Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
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Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası zirvenin özel davetlisi olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, düzenlenen ortak basın toplantısında "Suriye'de Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz" dedi. Trump, ayrıca Suriye'nin terör listesinden çıkarılacağını da belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, "Suriye'de Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin harika bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Trump, "İsrail lideri Netanyahu da harika bir savaş dönemi başbakanı. Bu kadar iyi olmasaydı İsrail bugün olmazdı. Eğer ben Başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir yer yoktu" dedi.

Suriye'yle ilgili Trump, Lübnan Hizbullahı konusunda Şara yönetiminden destek alabileceklerini söyledi.

Trump, Suriye'nin terör listesinden çıkarılacağını belirtti.

ABD Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben ABD'yi geri getiriyorum. AB bizi yıllarca kullandı. Şu anda ülkemizde fiyatlar düşüyor. Her şey harika. Bize çok kötü bir ülke bırakmıştı Biden.

İsrail Lübnan'ın güneyinden birliklerini çekmek istiyor. Bir anlaşma hazırlanıyor."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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