ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek

ABD ile İran arasında son dönemde sağlanan ateşkesin ardından tansiyon yeniden yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak düzenlenen operasyonların tamamlandığını ve İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran'ın uluslararası ticareti tehdit eden saldırılarına karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "ABD güçleri, İran'ın uluslararası ticaret koridorundan geçen ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'ın hava savunma sistemlerini, komuta ve kontrol üslerini, kıyı radar tesislerini, gemisavar füze kapasitelerini ve Hürmüz Boğazı ile çevresinde bulunan 60'tan fazla İran Devrim Muhafızları teknesini vurdu." denildi.

"ATEŞKESİN AÇIK İHLALİ"

CENTCOM, İran'ın Marshall Adaları bandıralı M/T Al Rekayyat, Suudi Arabistan bandıralı M/T Wedyan ve Liberya bandıralı M/T Cyprus Prosperity isimli ticari gemileri hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "İran güçlerinin bu haksız saldırganlığı ateşkesin açık ve tehlikeli bir ihlalidir ve seyrüsefer özgürlüğünü baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı. ABD ordusu, İran'ın anlaşmalara uymaması halinde yeni adımlar atmaya hazır olduklarını da vurguladı.

İRAN'DAN PEŞ PEŞE SERT MESAJLAR

ABD'nin saldırılarının ardından İran yönetiminden de sert açıklamalar geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Washington yönetiminin İran ile varılan mutabakatı birçok alanda ihlal ettiğini savundu.

Galibaf, ihlaller arasında Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerine uyulmaması, yeni saldırı tehditleri, petrol yaptırımlarının yeniden uygulanması, İran'ın güneyine yönelik saldırılar ve Lübnan'a yönelik İsrail operasyonlarını sıraladı.

Tahran'ın bu gelişmelere sessiz kalmayacağını belirten Galibaf, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"EZİCİ BİR YANIT VERİLECEK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatem-ul Enbiya Merkez Karargâhı da ABD'nin son saldırılarını "açık bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarının cevapsız bırakılmayacağı belirtilerek, "ABD'nin saldırganca eylemlerine ezici bir yanıt verilecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceği vurgulanırken, ticari gemiler ve petrol tankerleri için güvenli güzergâhın yalnızca İran tarafından belirlenen rota olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com