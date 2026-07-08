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Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu

Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu Haber Videosunu İzle
Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi temasları kapsamında Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda tartışmalara son noktayı koydu. Dün F-35 satışına "Neden olmasın" diye yeşil ışık yakan Trump Beştepe'de yaptığı açıklamada, "F-35'leri alacaklar" müjdesini verdi.

  • ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin F-35'leri alacağını söyledi.
  • Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ve Türkiye'nin en iyi ekipmanlara sahip olduğunu belirtti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 uçağın sözünü aldıklarını ve hayırlı haberler beklediklerini ifade etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen olumlu sinyallerin ardından bugün daha net ifadeler kullanan Trump, F-35 krizinin Türkiye lehine çözüleceğinin altını çizdi.

"F-35'LERİ ALACAKLAR"

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum, Bibi'yi (Netanyahu) seviyorum. Türkiye konusunda çok kötü şeyler söyledi, Erdoğan'la konuştum, benim sayemde savaşa girmediler. En iyi ekipmanlarımıza sahipler, F-35'leri alacaklar. Eğer ben olmasaydım belki girerdi ve belki de diğer taraftan (İran) girerdi." ifadelerini kullandı.

TRUMP DÜN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dün Beştepe'de gerçekleşen ikili zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kameralar karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Erdoğan ile en başından beri kimyamız çok iyi. Türkiye ile ticaretimiz yoğun, çok iyi işler çıkarıyoruz, daha da iyi işler çıkartacağız. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız" dedi. Trump'ın sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Biz 5 uçağın sözünü aldık, hayırlı haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İki liderin F35 diyaloğu kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

harika

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

5 tane insanlı F-35 muhabbetine bak. Savaş artık füzeyle bitiyor. Boş masraf. Amerika bunu kendi kabul etti. 5 Tanesini kuş gibi avlaninca milyar doların çöp olur. füze üretin füze bos masraf yapmayın. Turkiyedeki insanlar rezil bir hayat sürüyor... Emekli ac, memur ac once onlari dusunun

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Haber Yorumlarıvedat cici :

istikbal göklerdedir

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