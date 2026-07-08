Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar

Türkiye'de düzenlenen tarihi zirvede devlet ve hükümet başkanları, ikinci gün programı kapsamında "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı" için bir araya geldi. Küresel güvenlik ve ittifak içi konuların masaya yatırılacağı kritik oturumlar öncesinde Külliye'de yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı.

AİLE FOTOĞRAFINDA KRİTİK PROTOKOL

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen resmi karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını birlikte karşıladı. Liderlerle tek tek el sıkışarak fotoğraf çektiren Erdoğan ve Rutte, daha sonra geleneksel "aile fotoğrafı" çekimine geçti.

İttifak üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren tarihi fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı.

SALONA EDİ RAMA İLE SOHBET EDEREK GİRDİ

Resmi aile fotoğrafı çekiminin tamamlanmasının ardından liderler, Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın yapılacağı ana salona geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girerken yanındaki Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile samimi bir şekilde sohbet ettiği görüldü.

ERDOĞAN, FİDAN VE KALIN'DAN TRUMP İLE AYAKÜSTÜ DİPLOMASİ

Zirvenin yapılacağı ana salonda liderler yerlerini alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen ayaküstü sohbet dikkatleri çekti.

TRT Haber canlı yayınına yansıyan görüntülere ve yayın sırasındaki uzman değerlendirmelerine göre, ABD Başkanı Trump salona girdikten sonra diğer liderlerle selamlaşarak ilerledi ancak doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu bölüme yöneldi. Trump'ın yerine oturmadan önce Erdoğan'ın yanına gelmesiyle başlayan sohbete, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da dahil oldu.

TRUMP DOĞRUDAN ERDOĞAN'IN YANINA GİTTİ

Salondaki hareketliliği aktaran TRT Haber yorumcuları, Trump'ın Erdoğan'ın yanına birden fazla kez gelerek diyaloğu sürdürdüğünü vurguladı. Liderlerin resmi oturumlar kadar bu tür ayaküstü temaslarda da hayati kararlar alabildiğini belirten uzmanlar, "Zirveler kadar bu ayaküstü konuşmalar da kritik. Burada önemli konular gündeme getirilir. İran konusu olabilir, Ukrayna konusu olabilir." dedi.

Dörtlü zirve şeklinde geçen ve beklenenden uzun süren sohbette, bölgesel krizlerin ve devam eden savaşların masada olduğu ifade ediliyor. Özellikle Ukrayna konusunda zirveden somut bir gelişme beklendiği vurgulanıyor.

"MOSKOVA'DAN BİR PAKETLE GELİNDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği Rusya ziyaretinin bu mini zirvenin en önemli başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken TRT Haber yorumcuları, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'daydı, Putin ile çok ciddi görüşmeler yapıldı. Oradan bir paketle gelindiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de NATO Zirvesi'ne davet edildiğini hatırlatan uzmanlar, "Bu konu bir şekilde karara bağlanabilir. Çünkü İstanbul mutabakatı var." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın arasındaki uzun sohbetin ardından, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte zirvedeki yerine geçti. Liderlerin yerlerine oturmasının ardından zirvenin resmi oturumlarına geçildi.

Liderlerin ve üst düzey kurmayların neşeli ve samimi bir atmosferde gerçekleştirdiği bu temasın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları basına kapalı olarak gerçekleştirilecek dev zirve toplantısına başladı.