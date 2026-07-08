Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'DAKİ ÇOK TEHLİKELİ KİŞİLERİ VURDUK"

İran'a yönelik son saldırılara değinen Trump, operasyonun çok güçlü şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "İran'daki çok tehlikeli kişilere bir saldırı gerçekleştirdik. Bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de dün akşam onları çok sert vurduk." dedi.

Saldırıların önceki misillemelere göre çok daha ağır olduğunu ifade eden Trump, "20 kat fazla sert vurduk. Ne zaman siz saldırırsanız biz vuracağız dedik. Kirli oynuyorlar, onları sevmiyorum, onlar kötü insanlar." diye konuştu.

"İRAN'I NÜKLEERSİZLEŞTİRECEĞİZ"

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "İran'ın nükleersizleştirilmesini sağlayacağız. Binlerce askerimizi öldürdüler geçmişte." ifadelerini kullandı.

"İRAN İLE ATEŞKES BİTTİ"

Trump, İran ile ateşkes sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "İran'da ateşkes bitti" diyen Trump, "Yalancılarla mücadele ediyoruz. Onlar kafayı yemişler, bir sorun var onlarla. Zaman kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.

NATO'YA VE İSPANYA'YA ELEŞTİRİ

Konuşmasında NATO müttefiklerine de değinen Trump, ittifaktan memnun olmadığını belirterek özellikle İspanya'yı hedef aldı.

"İran'da bize yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yok. Ben sadece bize yardım edip etmeyeceklerini test ettim." diyen Trump, Almanya, Fransa ve İngiltere ile görüştüğünü ancak İspanya ile görüşmediğini söyledi.

"İSPANYA UMUTSUZ VAKA"

İspanya'yı sert sözlerle eleştiren Trump, "Korkunç bir partnerler. Onlarla ziyaretler, ticaret dahil her şeyimizi kestik. İspanya payını da vermiyor, hiçbir şeye katılmıyor. Sürekli onları korumaya devam edemeyiz. Kötü insanlar, onlarla konuşmuyorum bile." ifadelerini kullandı.

"GRÖNLAND KONUSUNDA YALNIZ BIRAKILDIK"

Konuşmasında Grönland konusuna da değinen ABD Başkanı, bu meselenin ABD için büyük bir sorun teşkil ettiğini kaydetti. İttifak üyelerinden destek talep ettiklerinde "hayır" yanıtını aldıklarını belirten Trump, müttefiklerin kendilerini yalnız bıraktığını ifade etti.

"ANKARA'DA BULUNMAKTAN ÇOK MEMNUNUM"

Tüm bu memnuniyetsizliklerine rağmen Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Trump, kısa süre içinde sorunların ayrıntılı şekilde ele alınacağı büyük bir toplantı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

TRUMP'IN MESAJLARI GÜNDEM YARATTI

Trump'ın açıklamaları, NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken mesajları arasında yer aldı. Özellikle İran'a yönelik sert söylemleri ve İspanya'yı hedef alan ifadelerinin zirvenin diplomatik gündeminde yankı uyandırması bekleniyor.