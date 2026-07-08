Çocukların davranışı takdir topladı: Görevliyi göremeyince...

Düzce'de aldıkları iki şişe suyun ücretini kasanın yanına notla birlikte bırakan çocuklar davranışlarıyla takdir topladı.

ÇOCUKLARIN HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

Bahçeşehir bağlantı yolundaki bir çorbacıya giren iki çocuk, dolaptan aldıkları iki şişe suyun ardından iş yeri içerisinde görevli kimseyi göremeyince örnek bir davranış sergiledi. Çocuklar, suyun ücreti olan 20 lirayı kasanın yanına bırakarak küçük bir not ekledi ve iş yerinden ayrıldı.

ESNAF DUYARSIZ KALAMADI

İş yerine döndüğünde güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen işletme sahibi, çocukların davranışı karşısında duygulandığını belirterek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, "Sizi yetiştiren aile ne güzel bir aile" ifadelerine yer veren esnafın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Vatandaşlar da çocukların sergilediği örnek davranışın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı