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Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası

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Almanya'da Berlin Eyalet Mahkemesi, rızaları olmadan 15 yaşlı hastasına narkoz ve kas gevşetici vererek ölümlerine neden olan palyatif bakım doktorunu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Doktorun 75 hastanın ölümünde daha şüpheli olduğu belirtildi.

Almanya'da Berlin Eyalet Mahkemesi, en az 15 yaşlı hastasına rızaları olmadan narkoz ve kas gevşetici vererek solunum kaslarının işlevsiz hale gelmesine, sonrasında da ölümlerine sebep olan palyatif bakım doktorunu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Almanya'da 15 hastasını öldürdüğü belirlenen, 75 hastanın ölümünde ise şüpheli konumunda bulunduğu için seri katil şüphesiyle tutuklanan Doktor Johannes M. hakkında karar çıktı. Berlin Eyalet Mahkemesi, yaklaşık bir yıldır süren dava sürecinin son duruşmasında, en az 15 yaşlı hastasına rızaları olmadan narkoz ve kas gevşetici vererek solunum kaslarının işlevsiz hale gelmesine, sonrasında da ölümlerine sebep olan palyatif bakım doktorunu müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca doktorun ömür boyu hekimlik yapmasını da yasakladı.

"Doktor, uyguladığı ilaçlarla hastalarının ölümüne neden oldu"

Mahkeme kararında, Johannes M.'nin 2021-2024 yılları arasında 12 kadın ve 3 erkek hastaya çeşitli ilaçlardan oluşan ölümcül bir karışım verdiğine kanaat getirildiği belirtildi. Kararda, en genç kurbanın 25, en yaşlısının ise 94 yaşında olduğu ifade edilirken, hayatını kaybeden hastaların ölümcül rahatsızlıkları bulunduğu ancak ölümlerinin yakın olmadığı vurgulandı. Mahkeme, doktorun uyguladığı ilaçlarla hastalarının ölümüne neden olduğuna hükmetti.

"75 vakaya ilişkin dava yıl sonuna kadar açılacak"

Berlin Eyalet Mahkemesi, doktorun 15 hastasını öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildiğini açıklarken ölümle sonuçlanan 75 vakaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğine de bildirdi. Doktorun şüpheli olduğu söz konusu 75 vakaya ilişkin davanın da yıl sonuna kadar açılacağı belirtildi.

Almanya'da Berlin Başsavcılığı iddianamesinde, 6 Ağustos 2024'te ortaya çıkan olayda Johannes M.'nin delilleri yok etmek için de 5 kurbanın evlerinde yangın çıkardığı belirtildi.

Doktor 12 ağır hastayı öldürdüğünü itiraf etmişti

Doktor, 25 Haziran'daki duruşmada, ev ziyaretleri sırasında 12 ağır hastayı öldürdüğünü itiraf etmişti. Açıklamasında doğru şeyi yaptığına ve hastaları "acı ve hastalıktan" kurtarmak amacıyla cinayetleri işlediğini savunmuştu.

Palyatif bakım

Palyatif bakım, tedavisi mümkün olmayan, ileri evre hastalıkları olan hastalarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulanan bir tıbbi yöntem olarak tanımlanıyor. Palyatif bakımda hastalığı iyileştirmek değil ağrı, nefes darlığı, bulantı gibi rahatsız edici semptomları hafifletmek ve hastaya fiziksel, duygusal ve psikososyal destek sunmak amaçlanıyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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