Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapatıp alkışlarla destek verdiler
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreni skandal anlara şahit oldu. Törende bir öğrencinin, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi. Girişim başarısız olunca pankartın önünde sıra oluşturularak görülmesi engellendi. Bir öğretim üyesinin "İşte Yeditepe ruhu" bu diye bağırdığı duyulurken, öğrenciler alkışlarla destek verdi.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde açılan bir pankarta skandal bir müdahalede bulunuldu. Sahnede bir öğrencinin, üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu bir pankart taşıması üzerine diğer bazı öğrenciler duruma tepki gösterdi.
AYET YAZILI PANKARTI İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR
Pankartı indirmeyi başaramayan öğrenciler, önünde yan yana sıraya girerek yazının görünmesini engellemeye çalıştı.
Bir öğretim üyesinin ise "İşte Yeditepe ruhu budur" diyerek engelleme yapan öğrencilere destek vermesi ve salondakilerin alkış tutması dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com