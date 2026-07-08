Haberler

Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapatıp alkışlarla destek verdiler

Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapatıp alkışlarla destek verdiler Haber Videosunu İzle
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapatıp alkışlarla destek verdiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreni skandal anlara şahit oldu. Törende bir öğrencinin, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi. Girişim başarısız olunca pankartın önünde sıra oluşturularak görülmesi engellendi. Bir öğretim üyesinin "İşte Yeditepe ruhu" bu diye bağırdığı duyulurken, öğrenciler alkışlarla destek verdi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde açılan bir pankarta skandal bir müdahalede bulunuldu. Sahnede bir öğrencinin, üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu bir pankart taşıması üzerine diğer bazı öğrenciler duruma tepki gösterdi.

AYET YAZILI PANKARTI İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Pankartı indirmeyi başaramayan öğrenciler, önünde yan yana sıraya girerek yazının görünmesini engellemeye çalıştı.

Bir öğretim üyesinin ise "İşte Yeditepe ruhu budur" diyerek engelleme yapan öğrencilere destek vermesi ve salondakilerin alkış tutması dikkat çekti. 

Kaynak: Haberler.com
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı! Rakibine gol olup yağdılar
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti