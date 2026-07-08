Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünün yayımladığı Haziran 2026 raporuna göre, Erzincan'ın nüfusu 2025 yılı sonu itibarıyla 240 bine geriledi.

Verilere göre, ilin nüfusu 2023 yılında 243 bin, 2024 yılında 241 bin olurken, 2025 yılı sonunda 240 bin olarak kaydedildi.

Raporda, Erzincan'ın yıllık nüfus artış hızının negatif seyrini sürdürdüğü belirtildi. Buna göre, 2023-2024 döneminde binde eksi 8,9 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024-2025 döneminde binde eksi 6,7 olarak gerçekleşti.

İldeki nüfus değişiminde göç hareketlerinin etkili olmaya devam ettiği belirtilen raporda, 2025 yılı net göç verisinin eksi 1,6 bin kişi olduğu bildirildi.

Öte yandan, 2025 yılı verilerine göre Erzincan'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,7 kişi olarak hesaplandı. Bu rakamın, Türkiye ortalaması olan 3,1 kişinin altında kaldığı ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı