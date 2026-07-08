Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: 'Hürmüz Boğazı'nda ihtiyaç duyulması halinde mayın temizleme görev gücümüzü göndermeye hazırız'

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, " Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin güvence altına alınması amacıyla ihtiyaç duyulması halinde mayın temizleme görev gücümüzü göndermeye hazır olduğumuza karar verdik" dedi.

NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Ankara'da bir araya geliyor. Zirvede savunma harcamaları, İran'daki savaş, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınırken, liderler zirve öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da yaptığı açıklamada, zaman içinde İran'da nükleer silahların geliştirilmesi ve muhtemel nükleer silahlarla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu nedenle ülkem, Amerika Birleşik Devletleri ile dayanışma içindedir. Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin güvence altına alınması amacıyla ihtiyaç duyulması halinde mayın temizleme görev gücümüzü göndermeye hazır olduğumuza karar verdik. Çok açık ki bu bizim de çatışmamız, bizim de savaşımız. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin dayanışmasını bekliyorsak, bizim de birlik içinde kalmamız gerekiyor. Bu görüşü anlıyorum ve elbette bazı büyük ülkelerin GSYH'lerinin yüzde 5'ini savunmaya ayırmasının kolay olmadığını da biliyorum. Bazı geçiş dönemleri olduğunu ve bazı ülkelerin bu hedefe 2035 yılında ulaşacağını biliyorum. Ancak önemli olanın bu hedefe olan güveni korumak olduğunu düşünüyorum. 2035 yılına kadar yüzde 5'lik savunma finansmanını sağlayabilmek için daha fazlasını yapmalıyız. Ülkemizin de çeşitli ihtiyaçları var. Ancak kamu maliyesini savunma harcamaları için kullanmaya hazırız. Çünkü gerçek bu; içinde yaşadığımız jeopolitik durum bunu gerektiriyor" diye konuştu.

"Hava savunmamızı güçlendirmeli ve caydırıcılık duvarını inşa etmeliyiz"

Rusya'nın NATO üyesi devletlere saldırının tüm üye ülkelere yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmesini öngören 5. maddeyi test etme riski olup olmadığına dair soru üzerine Nauseda, şunları söyledi:

"Bu, 5. maddenin ne kadar sarsılmaz olduğuna bağlıdır. Eğer 5. maddenin geçerliliği konusunda hiçbir şüphe bırakmazsak, Rusya bunu test etmeyecektir. Ancak bunun için sadece 100 ya da 200 kez 5. maddenin ne kadar sağlam olduğunu tekrarlamamız yetmez. Daha fazla harcama yapmalı, hava savunmamızı güçlendirmeli ve caydırıcılık duvarını inşa etmeliyiz. Bunu yalnızca NATO içinde değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bir sonraki çok yıllı mali çerçevesine ilişkin görüşmelerde de ele almalıyız. Bizim için doğu kanadındaki ülkelerin önemini vurgulamak son derece önemlidir. Çünkü onlar Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını koruyor ve zaman zaman orantısız düzeyde mali yük üstleniyorlar. Elbette gerekli tedbirleri almalı ve bu harcamaları finanse etmeliyiz. Ancak biz Avrupa Birliği'nin en gelişmiş ülkeleri değiliz. Hala Avrupa Birliği ortalamasına yaklaşma sürecindeyiz. Dış sınırları koruyabilmek için böylesine büyük bir mali yükü üstlenmek bizim açımızdan kolay değil."

"Rusya ile müzakerelere başlamak için doğru zamanda olduğumuzu düşünmüyorum"

Bir gazetecinin "Avrupalı müttefikler son dönemde Rusya ile müzakerelere başlanmasını, hatta bir temsilci gönderilmesini değerlendiriyor. Bugün bu konunun görüşülmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Nauseda, "Rusya ile müzakerelere başlamak için doğru zamanda olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü Rusya bize açıkça gösteriyor ki bizim katılımımızı istemiyor. Savaşı sürdürmeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar. Belki Putin'in gerçekliğe ilişkin algısı çarpıtılmış durumda. Çünkü bu yıl Donbas'ın tamamını işgal edebileceğini düşünüyor. Mevcut durum bu ve taraflardan biri müzakerelere başlamaya hazır değilken müzakere masasına oturmanın mümkün olabileceğini ben göremiyorum" dedi.

Gitanas Nauseda, konunun gündeme gelme ihtimali olsa dahi tutumlarının net olduğunu ve bugünün doğru zaman olmadığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı