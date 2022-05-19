Selçuk Üniversitesi Haberleri - Selçuk Üniversitesi Haber - Haberler

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Selçuk Üniversitesi Haberleri

Selçuk Üniversitesi haber, Selçuk Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Helenistik dönemden kalma denize sıfır ticaret merkezi gün yüzüne çıkıyor

Helenistik dönemden kalma denize sıfır ticaret merkezi gün yüzüne çıkıyor

Selçuk Üniversitesi - 53 Dakika Önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta 'Türk Günü Yürüyüşü' düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta "Türk Günü Yürüyüşü" düzenleyecek

Selçuk Üniversitesi - 1 Saat Önce
Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği

Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği

Selçuk Üniversitesi - Dün 14:07
'Usta' isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi

"Usta" isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi

Selçuk Üniversitesi - Dün 14:00
Karapınar'da tarımda bor kullanımı semineri düzenlendi

Karapınar'da tarımda bor kullanımı semineri düzenlendi

Selçuk Üniversitesi - Dün 13:42
Kemal Şahin kimdir? Kemal Şahin kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Kemal Şahin kimdir? Kemal Şahin kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Selçuk Üniversitesi - 17.05.2022
Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç tramvay yoluna girdi

Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç tramvay yoluna girdi

Selçuk Üniversitesi - 17.05.2022
Bağımlılıkla mücadele için 'Harekete Geç Gençlik Festivali' başladı

Bağımlılıkla mücadele için 'Harekete Geç Gençlik Festivali' başladı

Selçuk Üniversitesi - 16.05.2022
SÜ Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci

SÜ Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci

Selçuk Üniversitesi - 16.05.2022
Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje

Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje

Selçuk Üniversitesi - 16.05.2022
'Şehir ve Medeniyet Çalıştayı' yapıldı

"Şehir ve Medeniyet Çalıştayı" yapıldı

Selçuk Üniversitesi - 14.05.2022
Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı

Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı

Selçuk Üniversitesi - 13.05.2022
Tümörlü organları fotoğraflayan doktor, sergi açtı

Tümörlü organları fotoğraflayan doktor, sergi açtı

Selçuk Üniversitesi - 13.05.2022
Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı

Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı

Selçuk Üniversitesi - 13.05.2022
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Selçuk Üniversitesi - 13.05.2022
Bozkır'da yangın tatbikatı yapıldı

Bozkır'da yangın tatbikatı yapıldı

Selçuk Üniversitesi - 12.05.2022
Karatay Belediyesi sosyal çalışmalara devam ediyor

Karatay Belediyesi sosyal çalışmalara devam ediyor

Selçuk Üniversitesi - 12.05.2022
Karatay Belediyesi kültür hayatına katkı sunacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor

Karatay Belediyesi kültür hayatına katkı sunacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor

Selçuk Üniversitesi - 12.05.2022
Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı

Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı

Selçuk Üniversitesi - 12.05.2022
Nurtaç Arslan kimdir? Yeni Bartın Valisi Nurtaç Arslan kimdir?

Nurtaç Arslan kimdir? Yeni Bartın Valisi Nurtaç Arslan kimdir?

Selçuk Üniversitesi - 12.05.2022
SÜ'de 'Türkmeneli'den Anadolu'ya' programı düzenlendi

SÜ'de "Türkmeneli'den Anadolu'ya" programı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi - 11.05.2022
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı

Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı

Selçuk Üniversitesi - 10.05.2022
Merve Mercan Parkı dualarla açıldı

Merve Mercan Parkı dualarla açıldı

Selçuk Üniversitesi - 10.05.2022
Son dakika haberleri | EŞYALARINI SATAN ESKİ EV ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, KUŞ KÜMESİNDE YAKALANDI

Son dakika haberleri | EŞYALARINI SATAN ESKİ EV ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, KUŞ KÜMESİNDE YAKALANDI

Selçuk Üniversitesi - 07.05.2022
Konya'dan kısa kısa

Konya'dan kısa kısa

Selçuk Üniversitesi - 28.04.2022
Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı

Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı

Selçuk Üniversitesi - 28.04.2022
ATIK YEMEKLERDEN, KÖPEK MAMASI ÜRETTİ

ATIK YEMEKLERDEN, KÖPEK MAMASI ÜRETTİ

Selçuk Üniversitesi - 28.04.2022
Selim Argun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selim Argun'un hayatı ve biyografisi!

Selim Argun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selim Argun'un hayatı ve biyografisi!

Selçuk Üniversitesi - 28.04.2022
Kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği farkındalığı için renkli balonları gökyüzüne bıraktılar

Kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği farkındalığı için renkli balonları gökyüzüne bıraktılar

Selçuk Üniversitesi - 27.04.2022
Hisarcık MYO öğrencisi Sıla Nur Gençer Universiade'da yarışacak

Hisarcık MYO öğrencisi Sıla Nur Gençer Universiade'da yarışacak

Selçuk Üniversitesi - 27.04.2022
Konya'da üniversite öğrencilerine TÜİK tanıtıldı

Konya'da üniversite öğrencilerine TÜİK tanıtıldı

Selçuk Üniversitesi - 26.04.2022
SÜ'de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi

SÜ'de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi

Selçuk Üniversitesi - 25.04.2022
Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Selçuk Üniversitesi - 24.04.2022
Son dakika gündem: KONYA'DA KAZADA ÖLEN 2 GENÇ, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika gündem: KONYA'DA KAZADA ÖLEN 2 GENÇ, TOPRAĞA VERİLDİ

Selçuk Üniversitesi - 23.04.2022
Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Selçuk Üniversitesi - 23.04.2022
Yunak Meslek Yüksekokulunda iftar programı düzenlendi

Yunak Meslek Yüksekokulunda iftar programı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi - 20.04.2022
Bilim insanının polislikten başlayıp Antarktika'ya uzanan başarı hikayesi

Bilim insanının polislikten başlayıp Antarktika'ya uzanan başarı hikayesi

Selçuk Üniversitesi - 15.04.2022
Knidos Antik Kenti'nde bulunan Emevi kitabeleri tarihe ışık tutuyor

Knidos Antik Kenti'nde bulunan Emevi kitabeleri tarihe ışık tutuyor

Selçuk Üniversitesi - 12.04.2022
Her yıl pembeye dönen Küçük Göl bu sene kahverengi oldu, ziyaretçiler hayal kırıklığı yaşadı

Her yıl pembeye dönen Küçük Göl bu sene kahverengi oldu, ziyaretçiler hayal kırıklığı yaşadı

Selçuk Üniversitesi - 12.04.2022
İrfan Donat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İrfan Donat'ın hayatı ve biyografisi!

İrfan Donat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İrfan Donat'ın hayatı ve biyografisi!

Selçuk Üniversitesi - 12.04.2022
5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi düzenlenen toplantıya Bakan Kasapoğlu başkanlık etti

5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi düzenlenen toplantıya Bakan Kasapoğlu başkanlık etti

Selçuk Üniversitesi - 11.04.2022
Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Selçuk Üniversitesi - 11.04.2022
Selçuklu'da eğitim alanında iş birliği protokolü

Selçuklu'da eğitim alanında iş birliği protokolü

Selçuk Üniversitesi - 10.04.2022
Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Selçuk Üniversitesi - 10.04.2022
Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Selçuk Üniversitesi - 09.04.2022
Nemrut Dağı heykellerinden okarina yaptılar

Nemrut Dağı heykellerinden okarina yaptılar

Selçuk Üniversitesi - 07.04.2022
Yunak'ta 'Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek' etkinliği düzenlendi

Yunak'ta "Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek" etkinliği düzenlendi

Selçuk Üniversitesi - 06.04.2022
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına Seracettin Göktaş yeniden seçildi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına Seracettin Göktaş yeniden seçildi

Selçuk Üniversitesi - 06.04.2022
Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimine Konya Ovası'ndan büyük katkı

Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimine Konya Ovası'ndan büyük katkı

Selçuk Üniversitesi - 05.04.2022
Yabancı öğrencilerin katıldığı turnuvada goller dostluk için atıldı

Yabancı öğrencilerin katıldığı turnuvada goller dostluk için atıldı

Selçuk Üniversitesi - 05.04.2022
Yazar ve şair Abdurrahim Karakoç, düzenlenen fidan etkinliğiyle anıldı

Yazar ve şair Abdurrahim Karakoç, düzenlenen fidan etkinliğiyle anıldı

Selçuk Üniversitesi - 04.04.2022
Tahir Büyükhelvacıgil kimdir? Tahir Büyükhelvacıgil ne dedi?

Tahir Büyükhelvacıgil kimdir? Tahir Büyükhelvacıgil ne dedi?

Selçuk Üniversitesi - 04.04.2022
Konya'da özel güvenlik ve kolluk görevlilerine 'KAAN Projesi' anlatıldı

Konya'da özel güvenlik ve kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı

Selçuk Üniversitesi - 03.04.2022
Muğla'daki kazılarda çıkan 'İstanbul'a fetih planı' profesörleri bile heyecanlandırdı: Her şeyi tek tek yazmışlar

Muğla'daki kazılarda çıkan "İstanbul'a fetih planı" profesörleri bile heyecanlandırdı: Her şeyi tek tek yazmışlar

Selçuk Üniversitesi - 04.04.2022
Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

Selçuk Üniversitesi - 01.04.2022
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Uğur İbrahim Altay Konya Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Uğur İbrahim Altay Konya Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Selçuk Üniversitesi - 31.03.2022
Son dakika haber | Karapınar'da öğrencilere küresel ısınma ve etkileri anlatıldı

Son dakika haber | Karapınar'da öğrencilere küresel ısınma ve etkileri anlatıldı

Selçuk Üniversitesi - 30.03.2022
Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı

Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı

Selçuk Üniversitesi - 30.03.2022
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'den 'Türkçe kullanımı' açıklaması Açıklaması

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'den "Türkçe kullanımı" açıklaması Açıklaması

Selçuk Üniversitesi - 30.03.2022
Konya Teknik Üniversitesi, projeleriyle bölgeye katkı verecek

Konya Teknik Üniversitesi, projeleriyle bölgeye katkı verecek

Selçuk Üniversitesi - 30.03.2022
Beyşehir ve Yunak'da Kütüphane Haftası etkinlikleri

Beyşehir ve Yunak'da Kütüphane Haftası etkinlikleri

Selçuk Üniversitesi - 29.03.2022
Şair Abdurrahim Karakoç vefatının 10. yılında Konya'da anıldı

Şair Abdurrahim Karakoç vefatının 10. yılında Konya'da anıldı

Selçuk Üniversitesi - 29.03.2022
Karapınar'da öğrencilerden huzurevine ziyaret

Karapınar'da öğrencilerden huzurevine ziyaret

Selçuk Üniversitesi - 26.03.2022
KONYA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGAYA 10 TUTUKLAMA

KONYA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGAYA 10 TUTUKLAMA

Selçuk Üniversitesi - 26.03.2022
Konya'da öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı 'Ata Tohumu Sergisi' açıldı

Konya'da öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı "Ata Tohumu Sergisi" açıldı

Selçuk Üniversitesi - 25.03.2022
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Selçuk Üniversitesi - 24.03.2022
Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı (2)

Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı (2)

Selçuk Üniversitesi - 23.03.2022
Son dakika... Konya'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika... Konya'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Selçuk Üniversitesi - 23.03.2022
EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Selçuk Üniversitesi - 23.03.2022
Türk doktorların müdahalesi kalp hastası Suriyeli bebeğin hayatını kurtardı

Türk doktorların müdahalesi kalp hastası Suriyeli bebeğin hayatını kurtardı

Selçuk Üniversitesi - 23.03.2022
Sahipsiz köpeklerden kaçarken otobüsün çarptığı lise öğrencisi zor günler geçiriyor

Sahipsiz köpeklerden kaçarken otobüsün çarptığı lise öğrencisi zor günler geçiriyor

Selçuk Üniversitesi - 23.03.2022
Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

Selçuk Üniversitesi - 23.03.2022
Bakan Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aslen nereli, kaç yaşında?

Bakan Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aslen nereli, kaç yaşında?

Selçuk Üniversitesi - 22.03.2022
Konya'da rahatsızlanan tır sürücüsünü jandarma hastaneye yetiştirdi

Konya'da rahatsızlanan tır sürücüsünü jandarma hastaneye yetiştirdi

Selçuk Üniversitesi - 21.03.2022
Konya'da 'Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu' düzenlendi

Konya'da "Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu" düzenlendi

Selçuk Üniversitesi - 19.03.2022
UYUZ VAKALARI PANDEMİDE ARTIŞ GÖSTERDİ

UYUZ VAKALARI PANDEMİDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Selçuk Üniversitesi - 19.03.2022
Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

Selçuk Üniversitesi - 18.03.2022
KTO Karatay Üniversitesi'nde Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

KTO Karatay Üniversitesi'nde Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

Selçuk Üniversitesi - 18.03.2022
Taşkent'te şehitler törenle anıldı

Taşkent'te şehitler törenle anıldı

Selçuk Üniversitesi - 18.03.2022
Prof. Dr. Ali Akpınar kimdir? Ali Akpınar nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Akpınar hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. Ali Akpınar kimdir? Ali Akpınar nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Akpınar hayatı ve biyografisi!

Selçuk Üniversitesi - 18.03.2022
Basketbol: Haftanın programı

Basketbol: Haftanın programı

Selçuk Üniversitesi - 18.03.2022
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Selçuk Üniversitesi - 17.03.2022
Milli tekvandocular önce Avrupa'da ardından olimpiyatlarda zirveyi hedefliyor

Milli tekvandocular önce Avrupa'da ardından olimpiyatlarda zirveyi hedefliyor

Selçuk Üniversitesi - 17.03.2022
Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yarın Konya'da yapılacak

Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yarın Konya'da yapılacak

Selçuk Üniversitesi - 15.03.2022
Kalbi delik doğan minik Yunus Emre ameliyatla sağlığına kavuştu

Kalbi delik doğan minik Yunus Emre ameliyatla sağlığına kavuştu

Selçuk Üniversitesi - 14.03.2022
Rektör Aksoy, Rusya ve Ukrayna krizini değerlendirdi

Rektör Aksoy, Rusya ve Ukrayna krizini değerlendirdi

Selçuk Üniversitesi - 13.03.2022
Konya'nın merkez ilçelerinde kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

Konya'nın merkez ilçelerinde kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

Selçuk Üniversitesi - 11.03.2022
Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşında ve nereli?

Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşında ve nereli?

Selçuk Üniversitesi - 10.03.2022
Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Tarım Fuarı'na tarım teknolojileriyle geldi

Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Tarım Fuarı'na tarım teknolojileriyle geldi

Selçuk Üniversitesi - 07.03.2022
Ahmet Kural'dan Kötü Haber Geldi

Ahmet Kural'dan Kötü Haber Geldi

Selçuk Üniversitesi - 07.03.2022
'28 Şubat Postmodern Darbesi ve Kadın Hakları' konferansı

"28 Şubat Postmodern Darbesi ve Kadın Hakları" konferansı

Selçuk Üniversitesi - 03.03.2022
Hadim'de zamanın önemi anlatıldı

Hadim'de zamanın önemi anlatıldı

Selçuk Üniversitesi - 02.03.2022
RUSYA SAVAŞINDA UN SANAYİSİ ETKİLENEBİLİR'

RUSYA SAVAŞINDA UN SANAYİSİ ETKİLENEBİLİR'

Selçuk Üniversitesi - 02.03.2022
Pelin Çift ve Tufan Gündüz 28 Şubat postmodern darbesini anlattı

Pelin Çift ve Tufan Gündüz 28 Şubat postmodern darbesini anlattı

Selçuk Üniversitesi - 01.03.2022
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Selçuk Üniversitesi - 25.02.2022
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu!

Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu!

Selçuk Üniversitesi - 25.02.2022
İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor

İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor

Selçuk Üniversitesi - 23.02.2022
Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hayatı ve biyografisi!

Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hayatı ve biyografisi!

Selçuk Üniversitesi - 08.02.2022
Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli kaç yaşında?

Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli kaç yaşında?

Selçuk Üniversitesi - 16.04.2021
Konya Selçuk Üniversitesi 226 personel alım başvurusu nasıl yapılır? Selçuk Üniversitesi personel alım ilanı hakkında bilgiler!

Konya Selçuk Üniversitesi 226 personel alım başvurusu nasıl yapılır? Selçuk Üniversitesi personel alım ilanı hakkında bilgiler!

Selçuk Üniversitesi - 28.12.2020
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