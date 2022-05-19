Selçuk Üniversitesi Haberleri - Selçuk Üniversitesi Haber - Haberler

Selçuk Üniversitesi Haberleri
Selçuk Üniversitesi haber, Selçuk Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Helenistik dönemden kalma denize sıfır ticaret merkezi gün yüzüne çıkıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta "Türk Günü Yürüyüşü" düzenleyecek
Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği
Kemal Şahin kimdir? Kemal Şahin kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi
Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç tramvay yoluna girdi
Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
Karatay Belediyesi kültür hayatına katkı sunacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor
Son dakika haberleri | EŞYALARINI SATAN ESKİ EV ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, KUŞ KÜMESİNDE YAKALANDI
Selim Argun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selim Argun'un hayatı ve biyografisi!
Kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği farkındalığı için renkli balonları gökyüzüne bıraktılar
Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Bilim insanının polislikten başlayıp Antarktika'ya uzanan başarı hikayesi
Her yıl pembeye dönen Küçük Göl bu sene kahverengi oldu, ziyaretçiler hayal kırıklığı yaşadı
İrfan Donat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İrfan Donat'ın hayatı ve biyografisi!
5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi düzenlenen toplantıya Bakan Kasapoğlu başkanlık etti
Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Yunak'ta "Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek" etkinliği düzenlendi
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına Seracettin Göktaş yeniden seçildi
Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimine Konya Ovası'ndan büyük katkı
Yazar ve şair Abdurrahim Karakoç, düzenlenen fidan etkinliğiyle anıldı
Konya'da özel güvenlik ve kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı
Muğla'daki kazılarda çıkan "İstanbul'a fetih planı" profesörleri bile heyecanlandırdı: Her şeyi tek tek yazmışlar
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Uğur İbrahim Altay Konya Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?
Son dakika haber | Karapınar'da öğrencilere küresel ısınma ve etkileri anlatıldı
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'den "Türkçe kullanımı" açıklaması Açıklaması
Konya'da öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı "Ata Tohumu Sergisi" açıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?
Son dakika... Konya'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Türk doktorların müdahalesi kalp hastası Suriyeli bebeğin hayatını kurtardı
Sahipsiz köpeklerden kaçarken otobüsün çarptığı lise öğrencisi zor günler geçiriyor
Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü
Bakan Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aslen nereli, kaç yaşında?
Konya'da "Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu" düzenlendi
Prof. Dr. Ali Akpınar kimdir? Ali Akpınar nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Akpınar hayatı ve biyografisi!
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
Milli tekvandocular önce Avrupa'da ardından olimpiyatlarda zirveyi hedefliyor
Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yarın Konya'da yapılacak
Konya'nın merkez ilçelerinde kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak
Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşında ve nereli?
Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Tarım Fuarı'na tarım teknolojileriyle geldi
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?
İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor
Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hayatı ve biyografisi!